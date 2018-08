Capriolo investito da un'auto in corsa: salvato dalla polizia, è al sicuro

Salvato dagli agenti della polizia di Perugia. La scorsa notte la Volante è intervenuta in strada Ponte Rio – Ponte Pattoli per un capriolo ferito, investito da un'auto in corsa e trovato sul ciglio della strada.

Il povero animale, che presentava fratture alle zampe, è stato immediatamente soccorso dai poliziotti ed affidato alle cure di un veterinario nel frattempo giunto sul posto, che ha provveduto al ricovero in un’apposita struttura. E' in salvo.