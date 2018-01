Capodanno, bimba ferita da un petardo e ubriachi al pronto soccorso: uomo investito finisce in Rianimazione

Festeggiamenti di San Silvestro: sono vari gli accessi al pronto soccorso questa notte negli ospedali dell'Umbria a causa di incidenti con i petardi (non gravi) e abuso di alcol. All'ospedale di Città di Castello è stata portata una bimba di otto anni colpita da un piccolo petardo alla testa, in sede parietale destra, vicino l'orecchio, durante i festeggiamenti con i genitori ed amici. Per fortuna nulla di grave, ha riportato una lieve ustione primo grado, lievi bruciature su berrettino e capelli.

Sempre all'ospedale di Città di Castello un giovane di 18 anni è stato accompagnato da un amico perchè in evidente stato di agitazione dovuto all'abuso di alcol, mentre un 26enne ha riportato una ferita da taglio alla mano destra con lesione tendinea, anche lui sotto effetto dell'alcol. Un uomo, intorno alle 19 del 31 dicembre, è stato investito da un'auto - secondo quanto riferisce il bollettino dell'Usl Umbria 1 - aveva assulto bevande alcoliche e si trovava in strada, quando un mezzo è sopraggiunto e lo ha colpito. La diagnosi è di un politrauma con fratture multiple ed attualmente è in Rianimazione.

All'ospedale di Gubbio - Gualdo Tadino - Branca sono stati registrati un paio di accessi al pronto soccorso: il primo per un caso di trauma facciale e abuso etilico (accertamenti in corso), mentre l'altro riguarda un incidente domestico: un tappo di sughero in un occhio. Il paziente ha deciso di andare all’Oculistica dell’Ospedale di Ancona, sua città di residenza. Anche all'ospedale di Assisi due casi si abuso etilico, trattati e inviati al domicilio.

Al pronto soccorso dell'ospedale Media Valle del Tevere, a Pantalla, è stato registrato un ferito alla mano destra da botti. Medicato, la sua prognosi è di 7 giorni. Altri due casi di abuso etilico, ma senza ricovero. A Castiglione del Lago ancora due casi di malessere legati all'alcol, di cui uno giunto con il 118 di Passignano sul Trasimeno.

Notte più tranquilla rispetto agli altri anni al Pronto Soccorso dell'ospedale di Terni che, dopo la mezzanotte, ha registrato circa 40 accessi e quasi nessuno riconducibile ai festeggiamenti della notte di San Silvestro, con l’eccezione di pochissimi casi non gravi: un quindicenne ubriaco, un ragazzino con arrossamento degli occhi e due trentenni protagonisti di una rissa.

Al pronto soccorso di Perugia tre ragazzi sedicennni sono stati presi in cura per eccesso d'alcol. Due persone sono rimaste ferite dallo scoppio dei petardi:per loro la prognosi è di circa sette giorni.