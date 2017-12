Speciale Capodanno a Perugia: i gruppi in piazza, il mega concerto di Arbore e lo spettacolo dei fuochi, sconti parcheggi e Minimetrò

Conto alla rovescia per gettare il vecchio calendario e dare il benvenuto al 2018. A cominciare da Perugia, una delle piazze più belle d'Italia, che quest'anno darà vita a uno spettacolo di street band lungo le vie principali del centro cittadino. Poi, come da tradizione, il 2017 verrà salutato da un magico spettacolo pirotecnico che potrà essere ammirato dalle tante e suggestive vedute come quella di Porta Sole o di viale Indipendenza.

Quest'anno niente palchi in centro, come aveva già annunciato l'assessore comunale al commercio Cristiana Casaioli nel corso della presentazione degli eventi natalizi a Perugia: "Il Capodanno ripeterà il format dell'anno passato, musica per tutti i gusti e un valore aggiunto, il concerto di Arbore a Pian di Massiano. Non ci saranno palchi fissi, ma musica itinerante da Piazza Matteotti a Piazza Della Repubblica, da Piazza Danti a via dei Priori. Vogliamo che i cittadini che vengono in centro possano viverlo a pieno".

IL PROGRAMMA Dalle 22 in poi, nelle vie e nelle piazze del centro storico, si esibiranno 4 marchin band: Pink Puffers (Drum’n’brass Phunk Band Da Roma), Banda Ire’ (Batucada E Samba “Do Brazil”), La Cantina Del Zi’ Socrate (Onion Street Jazz Band) e Danza Africana Perugia (Ritmi E Danze Dell'africa). In piazza Stanto Stefano dalle 20 in poi musica e un dj set speciale.

In piazza Matteotti “Dancing on ice”. Dalle 22 alla pista di pattinaggio sul giacchio divertimento per tutta la famiglia con speciale selezione musicale a cura di Dj Steve, Special guest Faust-T e Vocalist Renato (dal Friday I’m in Rock dell’Urban)

Ci sarà anche il Funky Train da Piazza Partigiani, con corse speciali gratuite alle 22.30 e alle 23.15. Percorso: Piazza Partigiani Viale Indipendenza - Piazza Italia - Piazza Matteotti Piazza IV Novembre - Piazza Cavallotti - Piazza Grimana Via Pascoli - Via Pellini. In via dei Priori il Brindisi al 2018 con l’incredibile panorama dalla Torre degli Scriri. Salita prevista dalle 23. Info e prenotazioni: 3386573740 a cura di Associazione Priori.

PARCHEGGI E SCONTI Sconti speciali anche per i parcheggi di Perugia. Tariffa giornaliera a 6 euro e tariffa notturna a 2,50 euro dalle 20 alle 2, escluso il parcheggio del Mercato Coperto. Il Minimetrò, in occasione del Capodanno, prolungherà la sua corsa fino alle due di notte.

Renzo Arbore e l'Orchestra Italiana al PalaEvangelisti. Sarà il grande concerto dello show man italiano, l'evento di punta del Capodanno a Perugia. Un Capodanno d’eccezione da passare insieme a una delle figure più conosciute della musica e dell’intrattenimento in Italia, e non solo, e organizzato da Athanor Eventi e The Boss al PalaEvangelisti di Perugia: il 31 dicembre dalle ore 22.30 Renzo Arbore e l’Orchestra Italiana festeggeranno con la città di Perugia l’arrivo del 2018 con un maxi concerto che, dopo il brindisi di saluto al nuovo anno, farà ballare il PalaEvangelisti fino a notte fonda.