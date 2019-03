I vicini lanciano l'allarme: trovato morto in casa, inutili i soccorsi

Trovato morto in casa. La tragedia nella notte tra il primo e il 2 marzo a Capodacqua. Un uomo di circa 60 anni è stato trovato senza vita in un'abitazione della frazione di Assisi.



A lanciare l'allarme i vicini che hanno notato dell'acqua uscire dall'appartamento. Sul posto i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Il 60enne è stato trovato nella vasca da bagno. Indagini in corso per chiarire la dinamica e l'origine della tragedia. La notizia è stata riportata dal Corriere dell'Umbria.