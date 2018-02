Capanne di Perugia, grave incidente sul lavoro: muore dopo caduta un 40enne

Non c'è stato nulla da fare per un muratore di 40 anni che è deceduto dopo una caduta di diversi metri da una impalcatura. L'impatto con il terreno sarebbe stato fatale. La caduta è avvenuta intorno alle 14 dfare i oggi pomeriggio e immediatamente sono scattate le richieste di aiuto al personale medico del 118 regionale. che ha raggiunto velocemente il cantiere di Capanna di Perugia dove il poveretto lavorava. Le sue condizioni sono subito apparse disperate, La vittima è un 40enne di origine latino-amercane. Il cantiere era in azione per costruire una nuova palazzina.

(aggiornamento nel corso del giorno)