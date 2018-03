Ancora cantieri da incubo: Perugia-Ancona chiusa e lavori sulla provinciale... file al semaforo

Non ci siamo. Con le programmazioni dei lavori sulle strade umbre, per evitare ingorghi inevitabili e accavallamenti, non ci siamo propri. Anzi, sembra, quasi che qualcuno - ovviamente non sarà così - ci si diverta un pochino nella programmazione. Vi ricordate i lavori infiniti sul raccordo Perugia-Bettolle? Tutti le definirono cantieri da incubi anche se hanno modernizzato il percorso e le gallerie. Il problema della programmazione di più interventi nelle stesse aree oggi emerge tra Valfabbrica e Pianello, lungo l'asse della Perugia-Ancona.

Da questa mattina lunghe file di auto in direzione Perugia. Molti i ritardi al lavoro dei pendolari. Tutto colpa del mix di cantieri messi in piedi nelle ultime 24 ore: oltre al blocco della super-strada - il cambio di un giunto si prolunga - che obbliga a percorrere la vecchia provinciale, su questa, tutta curve, si è pensato bene di immettere anche un semaforo eliminando il doppio senso per consentire di effettuare dei lavori di bitumazione della corsia in direzione Perugia. Non semplice rattoppo ma togliere proprio l'asfalto vecchio e poi colare e modellare il nuovo. Una situazione esplosiva e che rischia di andare avanti nelle prossime ore. Molti gli automobilisti arrabbiati che hanno ancora una volta chiesto sui social un maggiore coordinamento del lavori per evitare il caos. La speranza è l'ultima a morire.