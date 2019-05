IN BREVE Cantine Aperte al via nel fine settimana: il Prefetto chiede più controlli su strada

Il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Perugia, Claudio Sgaraglia, ha approfondito i profili organizzativi e di sicurezza inerenti alcuni importanti eventi come la manifestazione “Cantine Aperte”, in programma il prossimo 26 maggio, che interesserà in Regione 48 cantine ubicate anche in alcuni Comuni della Provincia di Perugia. Il Comitato ha proposto e approvato una serie di interventi quali il rafforzamento dei servizi di vigilanza e controllo del territorio, anche con riferimento alla sicurezza stradale per sanzionare eventuali violazioni per guida in stato ebbrezza, nonché al rispetto degli orari di chiusura delle cantine.