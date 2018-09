Cantieri Anas sulla E45, la mappa dei lavori: svincoli chiusi e modifiche alla viabilità

La mappa dei lavori e dei cantieri sul tratto umbro della E45, dove Anas "sta realizzando interventi per un investimento complessivo di oltre 65 milioni di euro tra lavori in corso e in fase di avvio".

Nel dettaglio, il cantiere che sta risanando il tratto di Todi, avendo completato un primo tratto, si sposta verso nord. Da lunedì 1 ottobre sarà pertanto riaperto lo svincolo di Todi/San Damiano nonché l’uscita dello svincolo di Todi/Orvieto (mentre resta temporaneamente chiuso l’ingresso in direzione Cesena).

Per consentire l’avanzamento degli interventi, il transito sarà consentito a doppio senso di marcia su una carreggiata per 4,3 km (dal km 35,300 al km 39,600) mentre lo svincolo di Fratta Todina sarà temporaneamente chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Cesena. Il completamento di questa fase è previsto entro il 27 ottobre.

Sempre a partire da lunedì 1 ottobre, il tratto tra Pantalla e Marsciano, già completato in carreggiata sud, si sposterà in carreggiata nord. Per permettere lo svolgimento dei lavori, il transito sarà consentito a doppio senso di marcia su una carreggiata per 4,6 km (dal km 41,400 al km 46) mentre lo svincolo diPantalla/Collazzone sarà temporaneamente chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Cesena. In alternativa, sarà possibile utilizzare in uscita lo svincolo Todi/Orvieto.

Infine, sulla strada statale 675 “Umbro Laziale” (Terno-Orte) saranno eseguiti alcuni interventi preliminari di ripristino localizzato della pavimentazione sulla carreggiata che dovrà successivamente ospitare il doppio senso di circolazione durante i lavori di risanamento profondo. Per consentire tali interventi, a partire da lunedì 1 a mercoledì 3 ottobre il transito sarà consentito a doppio senso di marcia su una carreggiata per un tratto di circa 2 km tra gli svincoli di Terni/Innesto E45 e San Gemini.