Cantieri Anas lungo la superstrada E45, svincolo chiuso: le date e i lavori

Ancora cantieri lungo la E45. Proseguono i lavori di ripristino della pavimentazione sulla strada. Da questa notte, fino al 16 marzo, sarà interessata la carreggiata sud (Orte) all’altezza di Ponte Pattoli, nel comune di Perugia, dove saranno eseguiti gli interventi preliminari ai lavori di risanamento profondo della pavimentazione di prossimo avvio.

Per consentire i lavori è prevista la chiusura di un tratto di circa 3,4 chilometri, con indirizzamento del traffico sulla carreggiata opposta allestita a doppio senso di circolazione. Per tutta la durata dei lavori resteranno chiuse al traffico le rampe di ingresso e uscita dello svincolo di Ponte Pattoli, lungo la carreggiata in direzione Orte. La circolazione proveniente da Cesena e diretta a Ponte Pattoli potrà uscire allo svincolo di Resina.