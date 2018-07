Lavori lungo la E45, nuovi cantieri Anas in arrivo: chiuso per un mese un tratto della carreggiata

Nuovi cantieri Anas in arrivo per lavori di manutenzione della pavimentazione stradale, sulla strada statale 3 bis ‘Tiberina’ (Itinerario E45). A partire da domani, mercoledì 4 luglio, sarà chiuso al traffico un tratto della carreggiata in direzione Cesena, nei territori comunali di Acquasparta in provincia di Terni e Massa Martana in provincia di Perugia.

In particolare gli interventi riguardano il tratto tra il km 15,900 e il km 20,800 e prevedono la deviazione della circolazione sulla carreggiata opposta, allestita a doppio senso di marcia. La conclusione degli interventi è prevista entro il 10 agosto 2018. I lavori rientrano tra gli interventi previsti per il risanamento profondo della pavimentazione sull’itinerario E45 per un investimento complessivo di oltre 65 milioni di euro per il tratto umbro da Orte a San Giustino, nell’ambito del piano di riqualificazione dell’itinerario E45-E55 Orte-Mestre avviato da Anas nel 2016, che prevede un investimento complessivo di 1,6 miliardi di euro.