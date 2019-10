Cannara, sorpreso ubriaco alla guida: patente ritirata, punti tagliati e multa

Inchiodato dall'alcol test. I carabinieri di Cannara, nei corso dei controlli lungo le strade del comune, hanno fermato un 39enne di Santa Maria degli Angeli. L'uomo era guida dell'auto con un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge. Patente immediatamente ritirata. Per lui sono scattati anche il taglio di 10 punti e la multa di 544 euro.

E non è finita qui. I miltiari hanno anche sorpreso un giovane albanese con visto d'ingresso scaduto da diversi mesi. L'uomo è stato denunciato e inviato in Questura per regolarizzare la propria posizione. Inoltre è stata fermata una donna alla guida di un'auto con targa straniera: denunciata e auto sequestrata.