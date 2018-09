Scoppia rissa tra giovanissimi, almeno una decina i coinvolti: un ferito in ospedale

Indagini a tutto spiano per cercare di far luce sull'episodio accaduto sabato sera a Cannara, fuori dal centro cittadino. A rimanere coinvolti nella rissa sarebbero almeno una decina di giovani, alcuni dei quali anche minorenni.

E' di almeno due feriti il bilancio della violenza eplosa in strada: ad avere la peggio è stato un ragazzo ancora ricoverato in ospedale a causa di alcune ferite riportate al volto, in particolare alla mandibola. Al lavoro polizia e carabinieri, che stanno cercando di far pienamente luce su quanto accaduto, anche attraverso le testimonianze di chi ha assistito. Intanto le forze dell'ordine - da quanto appreso - hanno già provveduto ad identificare alcuni dei presunti coinvolti nella rissa.