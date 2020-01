In casa hashish, marijuana e un bilancino: nei guai un 21enne

Lo hanno tenuto sottocontrollo a lungo poi è scattata la perquisizione. In casa gli hanno trovato hashish e marijuana, nei pressi dell'abitazione un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. E' stato così denunciato alla Procura di Spoleto per detenzione ai fini di spaccio un 21enne cannarese.

Nelle ultime settimane, i carabinieri di Cannara hanno intensificato l'attività di controllo mirata proprio al contrasto dello spaccio. Complessivamente sono stati sequestrati oltre 120 grammi tra hashish ed eroina, denunciate 7 persone, di cui 3 per spaccio e 4 per essersi messi alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti con conseguente ritiro della patente di guida.