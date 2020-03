Beccato al volante con hashish e marijuana in tasca: denunciato 45enne, patente ritirata e auto sequestrata

Beccato con la droga in tasca. E si rifiuta di sottoporsi al drug-test. I carabinieri di Cannara hanno denunciato un 45enne umbro, pregiudicato, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti.

L'uomo è stato fermato per un controllo in piazza Marconi. I militari, insospettiti dall'atteggiamento del 45enne, lo hanno fermato e perquisito. Trovati 44 grammi di hashish e un grammo di marijuana. L'uomo si è anche rifiutato di sottoporsi agli accertamenti in ospedale per verificare la guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Denunciato anche per questo.

I carabinieri di Cannara hanno ritirato la patente del 45enne e sequestrato l'auto.