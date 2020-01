In pieno centro guidava contromano, evitati incidenti e investimenti di pedoni: 22 anni nei guai

Follia nel centro di Cannara la notte appena trascorsa. Si è rischiato più volte l'incidente e l'investimento di pedoni in una via centrale della città. I carabinieri hanno fermato, evitando il peggio, un 22enne che contro ogni logica e rispetto delle norme, tranquillamente circolava a bordo della propria autovettura Audi A1 per una delle vie principali, contromano creando un notevole pericolo per la circolazione stradale. Il giovane è stato sottoposto al test dell’etilometro, risultando positivo, e quindi è stato pesantemente sanzionato. Sempre a Cannara i militari hanno rintracciato e messo a disposizione delle autorità giudiziarie una giovane 22enne cannarese colpita da un provvedimento di custodia cautelare in carcere per maltrattamenti in famiglia, estorsione e rapina commessi emesso dal Tribunale di Spoleto.