Botte al giocatore avversario durante la partita, 31enne "daspato" per un anno

La giustizia sportiva lo aveva squalificato per 4 anni. Il questore, invece, ha disposto per lui il daspo di un anno. Per dodici mesi non accedere a ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive di basket, avvicinarsi, fatte salve specifiche esigenze, a luoghi antistanti agli impianti sportivi in occasione delle partite o ai luoghi di transito delle tifoserie o delle compagini sportive.

Il destinatario del provvedimento è un giocatore 31enne (cittadino italiano, incensurato) che, durante la partita che si è svolta nel comune di Cannara, secondo quanto ricostruito, ha più volte colpito il suo avversario. Una diatriba tra avversari che era degenerata, tanto da rendere necessario, sul momento, la sospensione temporanea della partit.

Le successive indagini della divisione anticrimine della questura hanno portato all'emissione del provvedimento a carico dell'atleta.