A Perugia un "Cannabis social club" unico in tutta l'Umbria, arriva il primo sì in Comune

Dieci voti a favore, due contrari e l’ordine del giorno di Michele Pietrelli del Movimento 5Stelle incassa il primo sì al Comune di Perugia, in Commissione Cultura. L’ordine del giorno, spiega lo stesso Pietrelli in una nota, “chiede l'apertura del primo social cannabis in Umbria dedicato alla campagna di informazione e formazione sull’utilizzo della Cannabis Terapeutica e all’aggregazione di tutta una rete di cittadini, professionisti e cittadini pazienti che siano, in primis, di sostegno a chi soffre e offra informazione corretta e abbatta pregiudizi".

Oggi, spiega il consigliere comunale del Movimento 5Stelle, “la mozione passa al vaglio della IV commissione e viene approvata. L'impegno, per il Comune sarebbe, oltre che a farsi promotore verso la Regione alla revisione della legge regionale chiedendo il riferimento esplicito alla cura del dolore cronico, quello di intraprendere una ampia campagna conoscitiva, su tutto il territorio comunale, della cannabis, sul suo uso, sugli effetti farmacologici, sulle leggi vigenti, sulle proposte, al fine di educare e informare i cittadini sulla reale possibilità di cura e vedrebbe, anch'esso in prima linea, l'ordine dei medici”. Ora “si attende ora il voto definitivo del consiglio comunale, le premesse sono di buon auspicio”.



