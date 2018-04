Blitz dei Nas di Perugia, canile sequestrato e multa al gestore: "gravi carenze igienico sanitarie"

E' finito con un sequestro amministrativo sanitario, il controllo dei carabinieri del Nas in un canile in provincia di Perugia. A conclusione di alcuni accertamenti ispettivi, è stata sottoposta a sequestro l'intera struttura, estesa su circa 20mila mq di superficie (con divieto di movimentare animali in entrata) e in cui vi erano ospitati ben 80 cani. Il provvedimento è stato adottato dopo che i militari hanno rilevato gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali tali da non garantire standard minimi di benessere per i cani ricoverati.

Assenza di griglie a copertura dei canali di scolo reflui, aree per la sgambatura invase da erbe infestanti e materiale in disuso non pertinente potenzialmente pericoloso per gli animali; infiltrazioni d’acqua nei locali destinati al ricovero degli animali e assenza del veterinario/direttore sanitario. Al gestore del canile è scattato anche un verbale da 500 euro.