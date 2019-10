Cani senza cuccia e infestati da parassiti e dermatiti, nei guai il titolare di una struttura per animali

Malati, affetti da dermatiti, parassiti e congiuntivite, chiusi in cucce troppo piccole e senza areazione. È la condizione in cui i veterinari dell’Asl di Perugia hanno trovato alcuni cani all’interno di un allevamento-ricovero per cani. Per il proprietario della struttura sono subito scattate sanzioni e denunce che lo hanno portato in tribunale.

Il proprietario dell’allevamento, difeso dall’avvocato Giuseppe Cherubino, si è difeso sostenendo che gli animali erano ricoverati presso la sua struttura proprio perché malati e seguiti dal veterinario del ricovero. La struttura non era completata e le cucce non erano a norma (mancava un foro di areazione) in quanto erano in corso i lavori di miglioramento. Per questo gli animali erano ricoverati all’interno di un capannone visto che era inverno e non potevano dormire all’aperto.

Venti giorni dopo il controllo dell’Asl, veniva depositata la documentazione relativa ai lavori effettuati, secondo le indicazioni sanitarie, e anche la certificazione dello stato di salute dei cani.

Lo stesso controllo, però, ha portato ad un processo penale per maltrattamento di animali.