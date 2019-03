Dermatiti, parassiti e congiuntivite, titolare di allevamento nei guai per i cani maltrattati

Cani malati, chiusi in casa, affetti da dermatiti, parassiti e congiuntivite. È la condizione in cui i veterinari dell’Asl hanno trovato alcuni cani all’interno di un allevamento, sanzionando subito i proprietari e imponendo delle migliorie allo stabile.

Il proprietario dell’allevamento, difeso dall’avvocato Giuseppe Cherubino, si è difeso sostenendo che gli animali erano sì malati, ma già in cura con il veterinario della struttura e che le cucce non fossero a norma in quanto l’allevamento era oggetto di lavori di miglioramento. Tanto che gli interventi imposti dall’Asl riguardavano la realizzazione di bocchette di areazione e una diversa pavimentazione delle cucce.

Venti giorni dopo il controllo dell’Asl, infatti, veniva depositata la documentazione relativa ai lavori effettuati, secondo le indicazioni sanitarie, e anche la certificazione dello stato di salute dei cani.

Gli animali erano tenuti all’interno di uno stabile, con scarsa areazione da cui erano derivate le malattie, in quanto le cucce non erano pronte ed essendo in inverno non potevano dormire all’aperto.

L’esito del controllo, però, ha portato ad un processo penale per maltrattamento di animali.