Il cane senza guinzaglio provoca un incidente stradale e muore: donna multata

Porta a spasso il cane senza guinzaglio, ma lui scappa e provoca un incidente stradale. I carabinieri di Assisi, nel corso dei controlli del territorio, hanno sanzionato una donna rumena di Bettona.

La donna è stata sanzionata per aver condotto il proprio cane senza guinzaglio. L'animale, purtroppo, non è sopravvissuto all'incidente. Secondo quanto stabilito dalla legge chi non conduce il cane con il guinzaglio è punito con la sanzione amministrativa da 25 a 258 euro. Se poi il cane produce dei danni a cose c’è anche una responsabilità civile che comporta il risarcimento del danno.