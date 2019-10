Cane cade in una forra, era disperso da giorni: salvato dai vigili del fuoco

Era disperso da sei giorni ma alla terza giornata di ricerche da parte dei vigili del fuoco, è stato recuperato, salvato e coccolato. La storia a lieto fine ha come protagonista un cane, caduto in una forra in zona Gavelli, una località di Sant’Anatolia di Narco.

I vigili del fuoco, impegnati nel recupero, hanno impiegato circa due ore per mettere in salvo l’animale. Fortunatamente, nonostante la caduta, non ha riportato conseguenze.