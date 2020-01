Cane abbandonato lungo i binari: salvato dalla Polfer, ora cerca una famiglia

Un incontro fortunato quello con la Polfer di Foligno quello fatto da un cane, che attirato forse dalla gente e dal rumore dei treni si è addentrato nella stazione ferroviara di Foligno rischiando però di essere travolto dai treni in transito quando si è avvicinato troppo ai binari. Una scena che non è sfuggita agli agenti, impegnati nei consueti servizi di controllo, i quali hanno messo in sicurezza il meticcio di grossa taglia ribattezzato poi 'Lucky'. Il povero animale, con ogni probabilità abbandonato dai proprietari, è stato così rifocillato e tranquillizzato prima di essere affidato al servizio di Polizia Veterinaria dell’Asl che dopo averne accertato lo stato di salute e l’assenza del micro-chip lo hanno poi trasportato presso il locale canile dove i volontari se ne prenderanno cura in attesa di un’adozione.