Interviene per difendere una donna aggredita, ma viene picchiato: cancelliere finisce in ospedale

Un uomo di 42 anni, un cancelliere del Tribunale di Perugia, è stata malmenato da un altro uomo dopo essersi fermato, in zona Tre Archi, per soccorrere una donna in difficoltà.

Il 42enne è stato picchiato e ricoverato in ospedale con ferite al volto, con frattura delle ossa nasali e dello zigomo. L’altra vittima, una giovane donna straniera, ha riportato lesioni giudicate guaribili in venti giorni.

Secondo una prima descrizione il cancelliere si stava recando al lavoro quando è incappato nell’aggressione alla donna. È subito intervenuto cercando di difendere la vittima dall’uomo (si tratterebbe di un personaggio noto alle forze dell’ordine e già protagonista di episodi simili in città e che in questo momento sarebbe stato fermato e interrogato). L’aggressore ha rivolto la violenza contro l’uomo e lo ha colpito più volte con forza.

“Entrambi i feriti sono stati trasportati al Pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia – si legge in una nota dell’ufficio stampa dell’Azienda ospedaliera - dove il medico di turno, dottor Massimo Siciliani, ha disposto le prime cure. Dagli accertamenti strumentali è emersa la gravità delle fratture per cui i medici hanno deciso di intervenire prontamente sottoponendo l’uomo ad intervento chirurgico da parte dell’equipe della struttura maxillo facciale. L’uomo ha avuto una prognosi di 40 giorni, la donna, di origine ucraina, anch’essa ricoverata, di 20. Alle operazioni di messa in sicurezza del paziente ha collaborato anche il personale infermieristico coordinato da Damiano Delli Poggi”.

Subito dopo l’aggressione il procuratore generale della Corte d’appello di Perugia Fausto Cardella si è recato in ospedale a portare solidarietà ai due feriti.