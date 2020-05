Caso Ceri e ordinanze, è scontro tra Gualdo e Gubbio. Stirati: "Non si coltivano così le relazioni..."

"Scarso garbo istituzionale" e "atteggiamenti che non fanno bene alle relazioni, storicamente complicate, tra le due comunità". Il sindaco di Gubbio, Stirati, non ha gradito per nulla l'ordinanza sanitaria, dopo gli assembramenti ingiustificabili nel giorno dei Ceri, emessa dal sindaco confinante di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, che ha limitato solo alle urgenze i trasferimenti di persone tra le due realtà territoriali.

Le due città da sempre sono rivali e spesso in conflitto culturale ma anche sui servizi e a livello di gestione del territorio. Una rivalità che, stando alle parole del sindaco Stirati, richia di farsi più aspra del solito. "Sono colpito come sindaco e anche a livello umano. E' legittima la preoccupazione, ma il sindaco di Gubbio non è meno preoccupato sul rischio contagio e sugli effetti sulla popolazione, del collega di Gualdo Tadino. Se è un modo per creare problemi ad un altro primo cittadino, questo non va bene perchè ci deve essere solidarietà. Se è una gara tra sindaci a chi è più preoccupato per la salute dei cittadini, la trovo inopportuna".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E ancora: "Gualdo e Gubbio litigano fin dai tempi delle tavole eugubine, creare ulteriori dissidi tra le due comunità... quando bisogna lavorare su sanità, sviluppo del territorio, non è un buon modo per coltivare le relazioni. Non faccio polemiche, il rammarico e l'amarezza sono più pesati della stessa polemica". Infine l'attacco diretto a Presciutti: "E' il presidente della Lega delle autonomie dovrebbe, per senso istituzionale, essere sopra il fattore locale".