Perugia, camper di nomadi passato al setaccio: scovati oro e preziosi

Fermati per un controllo dai poliziotti delle Volanti, un uomo e una donna di origini piemontesi ma di etnia rom, sono stati denunciati a piede libero per il reato di ricettazione. E' accaduto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 31 gennaio in zona Prepo a Perugia. Gli agenti, dopo aver notato un camper parcheggiato, hanno deciso di procedere a un controllo per l'identificazione dei due, già noti alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio e per alcune violazione in materia di codice della strada.

All'interno la famiglia custodiva alcuni monili in oro tra cui un orecchino, un anello e altri preziosi ma di cui non hanno saputo giustificarne il possesso nè la provenienza. Identificati, su di loro sono emersi numerosi precedenti specifici. Inevitabile, per loro, la denuncia per ricettazione. A loro carico è stato intanto avviato l'iter amministrativo per il foglio di via dal Comune di Perugia.