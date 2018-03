Quel Torzone gridato dalla pubblicità del minimetrò non è proprio piaciuto ai perugini: boom di critiche sui social

Torzone. E' ormai la parola del momento a Perugia dopo i manifesti della minimetrò che ha voluto sdoganare questo insulto in perugino che, nelle loro intenzioni, diventa ora un termine simpatico, bonario e goliardico. In sintesi: sui manifesti ragazze cinesi, americane, brasiliane e sud-americane - che rappresentano le comunità straniere più popolose a Perugia - ti ribadiscono che il brucomela - così definito dall'ex sindaco Locchi - è comodo, divertente ed efficace. E chi non lo prende è proprio un ... torzone (uno duro di testa, un sempliciotto). Se l'azienda grida all'operazione di marketing riuscita e anche molti utenti apprezzano l'ironia e il donca utilizzato, in altrettanti invece sui social ne dicono di tutti i colori. Come sempre Perugia si divide in due. Ecco alcuni commenti

A chi non piace essere un Torzone!

" dal momento che mi avete definito un torzone, preferisco andare a piedi anziché usare i vostri mezzi. Ottima idea insultare i possibili clienti"

"Premetto che non sono permaloso, amo il dialetto e non sono razzista, anzi las senoritas (gemelle o è una sola ripetuta?) sono muy simpatiche e adoro l'America Latina, ma caro Minimetro' "torzone" lo dici a chi t'ha inventato e te fa campa' coi nostri soldi"Torzone a casa mia equivale a tonto.

E tanto anche a dare del torzone ai cittadini e a farne parlare per due giorni l'utenza rimarrà la stessa e i costi pure.

Ma un po' di vergogna no???!!!!Se non usi il Minimetro come le due sudamericane sei un torzone, "bel messaggio", loro sono intelligenti il perugino é un torzone..

Ideata,progettata e scritta da un torzone -Gioiosamemte" il termine "torzone" lo lanciassero ai loro parenti!

La caduta di stile da parte dell'Amministrazione Comunale di Perugia che definisce i suoi cittadini dei "TORZONI" ovvero persone ignoranti e rozze

Io dovrei sentirmi stimolata ad utilizzare un mostro di bruttura' ed inutilita' simile , perche' me lo consiglia una straniera dandomi della cogliona? Sicuramente il genio che l' ha prodotta deve essere un trinariciuto pidiota.

Questa città sta scivolando nel medioevo occipitale. Altro che torzoni...

Mi spiegate perche in cinese, inglese e spagnolo 'torzone' e' rimasto, come dovrebbe essere, 'torzone' mentre in portoghese/brasiliano e' diventato 'torzao'?

