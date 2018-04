Una betoniera "persa" tra i meandri del centro storico mette in crisi la viabilità

Una betoniera persa tra i meandri della città… mette in crisi la viabilità. È accaduto stamane, quando un camion betoniera si è ritrovato in piazza Danti. Doveva conferire cemento (pronto all’uso) da qualche parte, ma ha sbagliato strada (benedetti navigatori) e si è inopinatamente ritrovato in un cul de sac di piazza Danti, tra il Turreno e l’inizio di via Bartolo.

Panico generale e attesa dei vigili per dirimere la complicata questione viaria. Difatti, a quell’altezza, l’unico sbocco è via Bartolo e il discesone della piaggia di San Fortunato. Ma via Bartolo non è troppo stretta (specie con le auto in sosta)e il voluminoso mezzo non rischia di intoppare sulla telecamera, posizionata sotto l’arco, all’altezza della curva? Che fare? L’unica scelta è tornare indietro, ma con l’aiuto della Municipale. Come abbiano risolto non si sa, ma è certo che quella situazione deve aver fornito più di un grattacapo.