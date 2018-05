Va fuori strada e con il camion finisce in un fosso: serve l'autogru per tirarlo fuori

Va fuori strada e con il camion finisce in un fosso. Incidente nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 31 maggio, a Bevagna. Per cause ancora in fase di accertamento, l'autista di un mezzo pesante è andato a finire in una piccola scarpata a bordo strada, lungo via Teverone. Fortunatamente il conducenteè uscito illeso dall'incidente, ma per recuperare il camion è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, intervenuti sul posto con una squadra del Distaccamento di Foligno e coadiuvata da un'autogru proveniente dal comando di Terni.