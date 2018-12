Camion carico di frutta contromano lungo la E45: bloccato dalla polizia, addio patente

Attimi di paura in superstrada per un camion che intorno alle 3.15 di stanotte stava percorrendo la E45 contromano. Dopo alcune segnalazioni arrivate al 113, gli agenti del Commissariato di Città di Castello sono intervenuti tempestivamente per cercare di bloccare il mezzo al km 135 in direzione nord, già comune di Sansepolcro, ma a pochi passi dal confine umbro.

I poliziotti, proprio per salvaguardare l’incolumità degli altri automobilisti e nonostante il ghiaccio e la nebbia fitta, sono riusciti ad intercettare l’autocarro. Fermato in sicurezza, per il conducente – residente in provincia di Latina - è scattato il ritiro della patente ai fini della revoca, il fermo amministrativo del mezzo e la multa.