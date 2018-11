Incendio all'alba lungo la E45, camion in fiamme: corsa contro il tempo dei vigili del fuoco

Attimi di paura all'alba di questa mattina in una piazzola di sosta lungo superstrada E45, all'altezza di Collestrada. La prima partenza della Centrale è intervenuta per spegnere l'incendio che ha interessato un camion, in particolare il rimorchio del veicolo. Salva la motrice, che era stata sganciata in via precauzionale.

Le cause dell'incendio sono al vaglio; immediato l'intervento dei vigili del fuoco che ha permesso così di salvare il carico. Come detto, le fiamme hanno interessato solo il rimorchio del mezzo pesante. Non risultano coinvolti altri mezzi.