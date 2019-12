Camera penale di Perugia, scende in campo il presidente Libori con la sua lista

Camera penale di Perugia, sarà corsa a due. Presentata la lista del presidente uscente, l’avvocato Franco Libori, per il rinnovo della Camera penale di Perugia “Fabio Dean” in programma il prossimo 15 gennaio.

I componenti della lista sono gli avvocati Franco Libori (candidato presidente), Laura Balani, Alessandro Bartoli Ciancaleoni, Cristina Ciufoli, Nada Lucaccioni, Edoardo Maglio, Maria Mezzasoma, Guido Maria Rondoni e Valeriano Tascini.

Il programma della compagine dell’avvocato Libori punta all’effettività “della difesa nel giusto processo penale, con specifico riferimento alla difesa d'ufficio e alla difesa dei non abbienti”, sulla “necessità di specializzazione e riqualificazione professionale” attraverso “una formazione continua, attenta alle novita' legislative e giurisprudenziali e con particolare riguardo alla formazione deontologica del difensore”.

Secondo l’avvocato Libori sarà importante un aperto “confronto dialettico con la magistratura perugina, in particolare pe l’effettività del diritto di difesa, organizzare in maniera più funzionale l'accesso agli uffici della procura e del tribunale, velocizzare le attività di richiesta di certificazioni ex art. 335 c.p.p. e copia degli atti a mezzo telematico, rispetto dei protocolli di udienza da parte di tutti i giudicanti, ed eventuale loro revisione”.

Previsto anche un “aggiornamento della comunicazione a mezzo social media e più efficace utilizzazione di detti strumenti, con creazione di un punto di ascolto virtuale per raccogliere ed affrontare le problematiche segnalate dagli iscritti” e la “creazione di newsletter di aggiornamento giurisprudenziale” con annessa riorganizzazione del sito internet della Camera penale di Perugia.

In caso di vittoria la lista si propone di “rafforzare il rapporto istituzionale con l'Unione delle Camere penali mediante partecipazione ad osservatori e commissioni nazionali” e prevede l’istituzione “di apposite commissioni composte anche da iscritti non facenti parte del consiglio direttivo per approfondimenti e formulazione di proposte su specifiche tematiche”.