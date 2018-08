Cambio di parroci a Gualdo Tadino, Bastia, Bettona e Assisi: chi arriva e chi parte

Dopo le ultime nomine, rese note in occasione della solennità di San Rufino dal vescovo della diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, monsignor Domenico Sorrentino, se ne aggiungono altre con decorrenza da sabato 1° settembre.

Con distinti decreti del 17 agosto 2018 il vescovo ha infatti nominato: don Marco Armillei, per nove anni, parroco della parrocchia di San Michele Arcangelo in Bastia Umbra, dovendo provvedere alla cura pastorale della parrocchia stessa, al posto di monsignor Maurizio Saba divenuto vicario episcopale per il clero; don Francesco Berrettini sarà per nove anni parroco solidale e moderatore delle parrocchie di San Benedetto e San Donato in Gualdo Tadino, al posto di don Giambattista Brunetti. Quest’ultimo resterà nell’incarico di parroco solidale non moderatore, mentre don Francesco Berrettini cesserà l’incarico di parroco della parrocchia di San Giuseppe in Gualdo Tadino e conserverà l’ufficio di parroco delle parrocchie Sacro Cuore di Gesù in Morano e San Giovanni Battista in Grello.

Don Niccolò Crivelli è stato nominato a tempo indeterminato vicario parrocchiale delle parrocchie di Santa Maria Assunta in Bettona e Santa Maria del Ponte in Passaggio di Bettona, padre Paolo Bertapelle, dell’ordine dei Rogazionisti, prende il posto di padre Giuseppe Egizio e diventa parroco delle parrocchie dei Santi Lorenzo e Anna in Porziano di Assisi e Santi Maria e Santo Stefano in Costa di Trex-Santa Maria di Lignano; don Rafal Krosny sarà vicario parrocchiale della parrocchia dei Santi Matteo apostolo e Giovanni Battista in Cannara.

Don Dieu Donné Kasereka Taghunza, diventa vicario parrocchiale della parrocchia di Santa Maria del Piano in Gualdo Tadino. Nuovo incarico anche per don Michele Zullato che diventa parroco delle parrocchie di San Giuseppe Artigiano in Gualdo Tadino e Assunzione di Maria in Nasciano, al posto di don Francesco Berrettini che lascia San Benedetto in Gualdo Tadino ma conserva l’ufficio di parroco della parrocchia di San Facondino in Gualdo Tadino.