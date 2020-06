Cambia il regolamento di Polizia Urbana dopo la proposta Giustozzi (Fdi): "Più decoro e meno invasioni nei locali sfitti"

Cambia il regolamento di Polizia Urbana di Perugia dopo che il consiglio comunale ha approvato all'unanimità la proposta della consigliera di Frattelli d'Italia Fotini Giustozzi che, con la sua proposta ha voluto coniugare decoro e sicurezza per le vie del centro storico e non solo. Entrando nel pratico la norma prevede: “In caso di cessazione dell’attività commerciale, tali locali dovranno essere ben chiusi al fine di evitare l’accesso ad estranei e le vetrine dovranno essere oscurate in modo adeguato e con materiale di colore neutro; le insegne pubblicitarie dovranno essere rimosse, con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, o coperte con idoneo pannello di colore neutro.”

La norma si rivolge direttamente sia ai proprietari che affittuari dei locali. "Purtroppo - ha spiegato il consigliere comunale - gli effetti della crisi economica che ha investito il Paese hanno comportato, tra le altre cose, la chiusura e il trasferimento di attività commerciali che prima avevano la loro storica sede nel cuore dell’acropoli, in favore di aree più periferiche del comprensorio comunale. Per questo, si ritiene imprescindibile sottoporre a particolari misure di tutela le zone del centro storico ma anche le altre aree della città in cui si trovano locali in stato di temporanea inattività, attestando in capo ai proprietari l’obbligo di preservazione di uno stato di decoro e di manutenzione degli immobili, tali che assicurino la conservazione dell’immagine e del prestigio dell’acropoli e della città in generale”.