Follia alla partita di calcio dei ragazzini: calciatore in ospedale e aggredito l'osservatore degli arbitri

Momenti di tensione che solo l’intervento dei carabinieri ha consentito di stemperare, evitando che si scatenasse la rissa. Anche se sono volati insulti, minacce e oggetti tra tifosi e dirigenti di due squadre giovanili.

La partita incriminata è quella di un campionato giovanile che coinvolge squadre della provincia di Perugia. La rissa (sfiorata) si è accesa a fine partita, quando un dirigente della squadra di casa (non si fanno i nomi delle società coinvolte in quanto i calciatori sono tutti minorenni) avrebbe, secondo alcuni testimoni, sbattuto la porta in faccia ad un calciatore della squadra avversaria. Un gesto che ha costretto il ragazzino a ricorrere alle cure mediche in ospedale.

Secondo quanto raccontato da alcuni testimoni e registrato dall’arbitro nel referto di gara, ci sarebbe stato un discreto parapiglia tra tifosi (in genere i genitori dei ragazzi) e i dirigenti delle squadra. Negli spogliatoi sarebbero volati anche pezzi di sedie e panche. Qualcuno sarebbe anche venuto alle mani. Minacciato, avendo cercato di riportare la calma, anche l’osservatore federale degli arbitri.

Come detto a riportare la calma una pattuglia dei carabinieri subito intervenuta.