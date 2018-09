Dà di matto per un normale controllo: calci e pugni al poliziotto, poi tenta di colpirlo in piena faccia

E’ stato fermato a Bastia insieme a un amico per essere sottoposto a un semplice controllo, ma appena gli agenti della Volante si sono avvicinati a lui, ha iniziato a mostrare un atteggiamento ostile e insofferente. Il giovane, identificato per un 19enne di origine egiziana, è stato accompagnato al Commissariato di Assisi, dove ha iniziato a mostrarsi provocatorio nei confronti degli agenti, arrivando a minacciarne uno e sferrandogli un pugno diretto al volto. Fortunatamente il poliziotto è riuscito a schivare il pugno, venendo però colpito al collo.

Il 19 enne ha continuato a dare in escandescenze tentando di colpire lo stesso agente con calci e pugni. Bloccato da un altro poliziotto in servizio, il giovane è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, in attesa del rito per direttissima. L’agente ha invece riportato ferite guaribili in otto giorni.