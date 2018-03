Allarme della Protezione Civile, rischio pioggia di detriti dal cielo: in caduta stazione spaziale cinese

Rischio di pioggia di detriti metallici provenienti dallo spazio anche sull'Umbria. L'allarme è stato lanciato direttamente dalla Protezione Civile sul proprio sito internet a riguardo della Tiangong 1, la stazione spaziale cinese ormai fuori controllo. I detriti che resisteranno all'attrito con l'atmosfera - la maggior parte andranno distrutti nell'impatto con l'atmosfera - cadranno nella zona all’interno della fascia -44°S e +44°N di latitudine. L’area è molto ampia ma riguarda anche una porzione d'italia: l'area centro-meridionale, che parte più o meno dall'Emilia Romagna e va verso il sud". Per questo non si esclude anche l'Umbria. L'Italia è coinvolta nel monitoraggio attraverso l’Agenzia spaziale italiana (Asi). Il compito di Asi è tenere sotto controllo attraverso radar e telescopi il decadimento della stazione e per far questo ha coinvolto il proprio Centro di Geodesia Spaziale di Matera". La strana pioggia di metallo sii teme possa cadere sull'Italia, a Pasqua.