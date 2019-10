Cade dal ponte, ferito trasportato a Perugia in elicottero: è in condizioni gravissime

La squadra di Città di Castello dei Vigili del fuoco è intervenuta intorno alle 16.40 di oggi per un soccorso persona, in collaborazione con il 118, in via dell'Industria.

Una persona è caduta dal ponte di via dell'Industria a Trestina, finendo nel piazzale sottostante. È intervenuto l'elicottero Drago 59 da Arezzo, per trasportare il ferito al Santa Maria della Misericordia.

L'uomo di circa 50 anni è precipitato da un'altezza di quasi 10 metri. Le sue condizioni sono molto gravi, con lesioni agli arti e alla testa. Ricoverato in Sala rossa all'ospedale di Perugia con riserva di prognosi.