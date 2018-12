Cade mentre sta lavorando alla linea elettrica in un bosco: forte trauma cranico per un operaio umbro

L'ultimo bollettino medico parla di condizioni stabili ma non è in pericolo di vita. Può tirare un sospiro di sollievo i familiari e i colleghi dell'operaio residente a Trevi, ma originario dell'Albania, PERLLESHI XHULJAN, di 22 anni, caduto a terra mentre stava lavorando alla manutenzione della linea elettrica in una zona boschiva in provincia di Belluno. Il giovane ha subito un forte trauma cranico ed ha perso conoscenza. Dopo i primi soccorsi del personale medico del 118 è stato deciso di trasportarlo in elisoccorso all'Ospedale di Belluno per accertamenti. Il giovane lavora per la società di Gubbio C.E.B.