Cane precipita in una forra a Colfiorito, i Vigili del fuoco si calano per 40 metri e lo salvano

La squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Foligno è intervenuta in località Colfiorito per recuperare un setter che era caduto in una forra.

Il cane è precipitato in una gola profonda circa 40 metri ed è stato ragggiunto e recuperato dal personale dei Vigili del fuoco con tecniche speleo-alpino-fluviali.

L'animale è in buone condizioni.