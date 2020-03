Cade mentre fa enduro nei boschi di Cascia, motociclista soccorso e ricoverato

Il Soccorso Alpino e Speleologico Umbria è stato allertato dalla Centrale Unica Regionale del 118 per un ragazzo infortunatosi mentre era a bordo della sua moto da enduro nei pressi di Onelli nel Comune di Cascia.

Sul posto, oltre i sanitari del 118, si sono recate due squadre del SASU provenienti da Terni e Spoleto, composte da tecnici, sanitari ed operatori, nonché i Carabinieri di Cascia. Il personale sanitario del 118 ha effettuato gli accertamenti del caso, stabilizzato il paziente che è stato trasportato presso l’ospedale di Terni.

“In questo difficile momento che stiamo vivendo, dove siamo tutti colpiti dall’emergenza sanitaria Covid-19, è assolutamente necessario evitare ogni attività che metta a repentaglio la propria incolumità, poiché, per ogni soccorso, si devono oggi attivare procedure molto più complesse e rischiose, anche per gli stessi operatori - scrive Matteo Moriconi, presidente del Soccorso Alpino e Speleologico Umbria - considerando poi le condizioni difficilissime in cui sta operando il nostro servizio sanitario, dove ogni paziente in più, diventa una emergenza nell’emergenza. Invito, pertanto, tutti al buon senso, serietà e responsabilità, verso se stessi e gli altri”.