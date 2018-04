Il cavallo si imbizzarrisce: brutta caduta per un 40enne, trasportato in ospedale

Attimi di paura quelli accaduti domenica 22 aprile a Città di Castello. Un uomo tifernate, in sella al suo cavallo, è stato trasportato all'ospedale dopo una brutta caduta. L'animale, durante la passeggiata, si sarebbe improvvisamente imbizzarrito per poi cadere e schiacciare il fantino. La notizia la riporta Atv Report: forse il cavallo potrebbe essersi ferito a causa di un filo spinato, innervosendosi e facendo perdere l'equilibrio al suo padrone. L'uomo, un 40enne del posto, è stato trasportato in ospedale dove gli è stata diagnosticata un trauma serio alla spalla.