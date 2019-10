Si stacca l'intonaco dall'undicesimo piano, via Sicilia chiusa alla circolazione: verifiche in corso

Vigili del fuoco al lavoro in via Sicilia. Con l'autoscala stanno intervenendo all'undicesimo piano del palazzo che si affaccia sulla via per verificare alcune parti pericolanti della veletta.

Segnalato anche il distaggo di alcune parti di intonaco. Chisa la strada per consentire il completamento dell'intervento, con inevitabili conseguenze per la circolazione.