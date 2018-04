Cade da cavallo e batte la testa, operato d'urgenza: è in prognosi riservata

E' ricoverato all'ospedale di Perugia in prognosi riservata un uomo di 63 anni di Torrita di Siena caduto da cavallo durante una passeggiata nella giornata di domenica 8 aprile a Castiglione del Lago. L'uomo, arrivato al Santa Maria della Misericordia in codice rosso, è stato operato nella notte tra domenica e lunedì dall'equipe di Neurochirurgia del dottor Corrado Castrioto (primo operatore il dottor Bernardino Vittoria) dell'ospedale perugino per ridurre l'ematoma extradurale.



Secondo quanto comunicato dal dottor Antonio Galzerano del reparto di Rianimazione “le condizioni del paziente sono stabili, si registra progressivo miglioramento ma è ancora presto per poter sciogliere la prognosi”.