Cade da un albero, è in gravissime condizioni: corsa disperata in ospedale

Sono gravi le condizioni di un uomo di 60 anni caduto da un albero mentre potava i rami. L'incidente, come riferisce una nota dell'ufficio stampa dell'azienda ospedaliera di Perugia, è accaduto a Città di Castello nella tarda mattinata di sabato 24 marzo.



Scattato l'allarme, la centrale del 118 regionale ha dapprima fatto intervenire un'ambulanza del posto e successivamente, apprese le informazioni sanitarie del caso ha attivato l'elisoccorso della postazione di Fabriano.



L'uomo ha riportato traumi importanti in più parti del corpo, ma quello che maggiormente preoccupa è la lesione della colonna, le cui conseguenze saranno oggetto di monitoraggio nella prossime ore. Il trasferimento del paziente all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia è stato effettuato in elicottero per la migliore gestione assistenziale del caso. Dopo gli esami strumentali l'uomo è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione con prognosi riservata.