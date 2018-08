Ponte San Giovanni, tragica scoperta: uomo trovato morto nel fiume Tevere

Tragedia nella mattinata di oggi a Ponte San Giovanni. Il cadavere di un uomo è stato trovato nel fiume Tevere, all'altezza del ponte vecchio. Sul posto, dopo l'allarme lanciato dai familiari, è intervenuta la polizia e il personale medico - sanitario del 118, ma per lui non c'è stato più nulla da fare. La vittima è un italiano di 86 anni; non si esclude per ora un malore o il gesto volontario. Accertamenti in corso da parte della Questura.