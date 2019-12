Cadavere in un canale, sul posto Carabinieri e Vigili del fuoco

Il corpo di un uomo è stato trovato in un canale nei campi di Po’ Bandino di Città della Pieve. Il cadavere, secondo quanto si apprende in avanzato stato di decomposizione, è stato individuato da una persona che passeggiava in campagna e ha avvisato i Carabinieri di Città della Pieve. Per recuperare la salma sono intervenuti i Vigili del fuoco. I Carabinieri stanno cercando elementi utili per il riconoscimento della persona deceduta.

AGGIORNAMENTO - ORE 20.05 - L'allarme è stato dato direttamente da un uomo che stava transitando in una stradina all'interno di un podere. Il corpo era all'interno di un fosso, si presuppone ormai da diverso tempo. La salma stata recuperata da personale specializzato nel soccorso acquatico in servizio alla sede centrale dei Vigili del Fuoco. I militari hanno allertato i vari comandi di zona per acquisire eventuali denunce di persone scomparse che non sono state mai ritrovate nell'ultimo periodo.