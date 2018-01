Città della Pieve, trovato un cadavere in una scarpata lungo la strada: la vittima è una donna

Tragica scoperta nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 24 gennaio. Il cadavere di una donna è stato ritrovato in una piccola scarpata a Città della Pieve, nei pressi della caserma dei carabinieri. L'allarme, secondo quanto si apprende, è stato dato da un passante che ha notato il corpo esamine della donna.

Secondo una prima, parziale, ricostruzione di tratta di un'anziana classe 1934, che sembrerebbe essersi allontanata questa mattina dalla propria abitazione. Forse smarrita, dopo diverse ore di cammino, è rimasta vittima di una caduta letale. Ma non si esclude un improvviso malore. Le indagini da parte dei carabinieri sono in corso, sul posto anche il medico legale per accertarne le cause del decesso. Da quanto emerge potrebbe essersi trattato di un incidente, di una disgrazia, ma per fugare ogni dubbio verrà disposta l'autopsia per far luce sulle cause della tragedia.