Trovato cadavere sui binari, indagini in corso. Treni fermi

Cadavere trovato sul binari, lungo la linea Ancona-Roma, tra Spoleto e Foligno, nella mattinata di lunedì 30 dicembre. Indagini in corso da parte della polizia ferroviaria lungo il tratto tra le strazione di Spoleto e Campello sul Clitunno.

La scoperta intorno alle 9.40, con la segnalazione che è arrivata dal personale in servizio, che stava operando sul regionale Roma-Perugia. Come spiega Trenitalia "Il traffico è sospeso per accertamenti dell'Autorità Giudiziaria a seguito del rinvenimento di una persona deceduta tra Spoleto e Foligno". E' stato attivato il servizio sostitutivo con bus tra Spoleto e Foligno.

I treni direttamente coinvolti, spiega l'aggiornamento di Trenitalia sono "il regionale veloce 2483 Perugia (11:20) - Roma Termini (14:12) e il regionale veloce 2480 Roma Termini (8:02) - Perugia (10:37)". I treni parzialmente cancellati, invece, sono "il regionale veloce 2323 Ancona (9:03) - Roma Termini (13:00): limitato a Foligno (11:00) e il regionale veloce 2322 Roma Termini (9:28) - Ancona (13:45): origine da Foligno (11:28)".