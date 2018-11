Si sente male durante una battuta di caccia, paura per un uomo: corsa in ospedale

Un malore, poi l'allarme al 118 e la corsa in ospedale. E' quanto accaduto questa mattina a San Bartolomeo dei Fossi a Umbertide, durante una battuta di caccia. Sono stati gli altri compagni a far scattare l'allarme dopo aver visto l'uomo, un 76enne del perugino, sentirsi male. Il 118 ha così dato l'allarme ai tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico dell'Umbria che sono arrivati sul posto con il personale, un sanitario e l'elisoccorso del 118 con un medico rianimatore anestesista.

Il cacciatore è stato sottoposto agli accertamenti sanitari di rito e, valutate le sue condizioni, è stato trasportato con l’autoambulanza in ospedale. Se in un primo momento le sue condizioni sono apparse molto serie, la situazione è fortunatamente migliorata ed è arrivato in codice giallo all'ospedale di Città di Castello. L’intervento del Sasu, iniziato intorno alle 10, si è concluso poco prima delle ore 12. Sul posto erano presenti anche i Carabinieri Forestali.